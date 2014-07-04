Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
TSI_MACD_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador TSI_MACD com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo TSI_MACD.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador TSI_MACD_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7046
TSI_MACD
Um oscilador TSI com base nos valores do histograma MACD, implementado com a sua própria linha de sinal na forma de uma nuvem colorida.wlxBWWiseMan-2_HTF
O indicador wlxBWWiseMan-2 com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.