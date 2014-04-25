Индикатор AMA_STL с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор HullTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора HullTrend.

Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора WPR, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.