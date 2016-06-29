und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TSI_MACD_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
754
Der TSI_MACD Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte TSI_MACD.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der TSI_MACD_HTF Indikator
Ein TSI Oszillator basierend auf den Werten des MACD Histogramms, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.wlxBWWiseMan-2_HTF
Der wlxBWWiseMan-2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Beispiel für die Implementierung eines Zeilen-Hash-Arrays mit String Key.TSI_CCI
Ein TSI Oszillator basierend auf den Werten des CCI Indikators, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.