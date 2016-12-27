Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Separador de períodos con posibilidad de elegir diferentes estilos - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Tjipke de Vries
- Visualizaciones:
- 3967
- Ranking:
-
- Publicado:
Como cualquier otro separador de períodos, este indicador traza una nueva línea vertical con el inicio de cada nuevo día. Por encima de esta línea se encuentra una marca que indica el día de la semana. Las líneas pueden ser punteadas, gruesas, de varios colores, etc. Usted puede elegir su grosor. El texto se encuentra en la distancia seleccionada por el usuario (en píxeles) desde el máximo del precio del día anterior.
Cada vez que Usted cambie el gráfico, las líneas van a corregirse y los resultados van a guardarse. Elija la visualización del primer día de la semana en otro color para poder separar visualmente una semana de otra.
Espero que este programa les sea útil.
Atentamente, deVries.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7041
