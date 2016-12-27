CodeBaseSecciones
Bollinger Percent B - indicador para MetaTrader 5

Mohsen Khashei
Publicado:
Autor real:

Mohsen khashei

Indicador Bandas de Bollinger %B para MetaTrader 5.

Se evalúa la relación entre el precio y la banda superior/inferior de Bollinger. Hay seis tipos principales.

En orden descendiente desde la banda superior:

  1. %B superior a 1 = El precio está por encima de la banda superior;
  2. %B igual a 1 = El precio está en el nivel de la banda superior;
  3. %B inferior a 0,50 = El precio está por encima de la línea media;
  4. %B inferior a 0,50 = El precio está por debajo de la línea media;
  5. %B igual a 0 = El precio está en la banda inferior;
  6. %B inferior a 0 = El precio está por debajo de la banda inferior.

Hablando en general, 0,80 y 0,20 también son niveles relevantes:

  1. %B superior a 0,80 = El precio está cerca de la banda superior;
  2. %B inferior a 0,20 = El precio está cerca de la banda inferior;


Bollinger_Percent_B_Indicator_MetaTrader5

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7019

