Mohsen khashei

Indicador Bandas de Bollinger %B para MetaTrader 5.

Se evalúa la relación entre el precio y la banda superior/inferior de Bollinger. Hay seis tipos principales.



En orden descendiente desde la banda superior:

%B superior a 1 = El precio está por encima de la banda superior; %B igual a 1 = El precio está en el nivel de la banda superior; %B inferior a 0,50 = El precio está por encima de la línea media; %B inferior a 0,50 = El precio está por debajo de la línea media; %B igual a 0 = El precio está en la banda inferior; %B inferior a 0 = El precio está por debajo de la banda inferior.

Hablando en general, 0,80 y 0,20 también son niveles relevantes:

%B superior a 0,80 = El precio está cerca de la banda superior; %B inferior a 0,20 = El precio está cerca de la banda inferior;



