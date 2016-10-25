期間セパレータと同様に、それぞれの新しい日の初めにその垂直線がひかれます。線の上には始まる日の曜日が書かれます。実線、点線、破線などが使用でき、幅も選べます。. テキストはpricemaxで選択された画素に配置されます。

線はチャートが変更されるたびに自己修正するので、出力は同じに保たれます。週の初めの日に異なる色を選べば毎週の区切りがより見やすくなります。









お楽しみ下さい。

よろしくお願いします。deVries。



