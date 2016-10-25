無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DailyLines - 日替わりに表示される曜日付きの垂直線異なるスタイルを選択するオプションを持つ期間セパレータ。 - MetaTrader 5のためのインディケータ
期間セパレータと同様に、それぞれの新しい日の初めにその垂直線がひかれます。線の上には始まる日の曜日が書かれます。実線、点線、破線などが使用でき、幅も選べます。. テキストはpricemaxで選択された画素に配置されます。
線はチャートが変更されるたびに自己修正するので、出力は同じに保たれます。週の初めの日に異なる色を選べば毎週の区切りがより見やすくなります。
お楽しみ下さい。
よろしくお願いします。deVries。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7041
