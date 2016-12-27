CodeBaseSeções
Linhas Verticais DailyLines iniciando um novo dia com o nome do dia acima. Separadores de períodos com opções para escolher os diferentes estilos. - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Tjipke de Vries
Visualizações:
3327
Avaliação:
(48)
Publicado:
Como o separador de período, cada novo dia irá obter a sua linha vertical de início. Acima desta linha você pode ler o texto de qual dia da semana está se iniciando. As linhas podem ser pontilhadas, sólidas, tracejadas.... e a largura pode ser escolhida também. O texto é colocado em pixels, onde você escolhe no pricemax.

Toda vez que você alterar o gráfico, as linhas irão corrigir-se para que a saída se mantenha o mesmo. Escolhendo o primeiro dia da semana, as cores diferentes faz com que você vejas os separadores semanais facilmente também.



Espero que você aproveite esta ferramenta.

Atenciosamente,   deVries 


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7041

