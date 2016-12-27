Participe de nossa página de fãs
Linhas Verticais DailyLines iniciando um novo dia com o nome do dia acima. Separadores de períodos com opções para escolher os diferentes estilos. - indicador para MetaTrader 5
- Tjipke de Vries
- 3327
Como o separador de período, cada novo dia irá obter a sua linha vertical de início. Acima desta linha você pode ler o texto de qual dia da semana está se iniciando. As linhas podem ser pontilhadas, sólidas, tracejadas.... e a largura pode ser escolhida também. O texto é colocado em pixels, onde você escolhe no pricemax.
Toda vez que você alterar o gráfico, as linhas irão corrigir-se para que a saída se mantenha o mesmo. Escolhendo o primeiro dia da semana, as cores diferentes faz com que você vejas os separadores semanais facilmente também.
Espero que você aproveite esta ferramenta.
Atenciosamente, deVries
