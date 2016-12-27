Como o separador de período, cada novo dia irá obter a sua linha vertical de início. Acima desta linha você pode ler o texto de qual dia da semana está se iniciando. As linhas podem ser pontilhadas, sólidas, tracejadas.... e a largura pode ser escolhida também. O texto é colocado em pixels, onde você escolhe no pricemax.

Toda vez que você alterar o gráfico, as linhas irão corrigir-se para que a saída se mantenha o mesmo. Escolhendo o primeiro dia da semana, as cores diferentes faz com que você vejas os separadores semanais facilmente também.









Espero que você aproveite esta ferramenta.

Atenciosamente, deVries



