代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DailyLines 用垂线开始每个交易日, 并在其上标记每日名称。周期分隔符带有选择不同样式的选项。 - MetaTrader 5脚本

deVries | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Tjipke de Vries
显示:
1640
等级:
(48)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

就像周期分隔符, 每个新交易日将在开始处获得垂线。在此线的上方, 您可以读取周内星期开始的文本。线型可以是虚线, 实线 , 点划线 .... 并且宽度也可选择。文本放置于您从 pricemax 选择的像素。

每次您改变图表, 这些线将自行校正, 所以输出保持不变。为每周的第一天选择不同的颜色, 您可以很容易地看到周线分隔符。



希望您喜欢这个工具。

此致,   deVries 


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7041

布林带百分比 布林带百分比

这是 MetaTrader 5 的布林带 %b 指标。

动态自动阻力支撑 动态自动阻力支撑

技术指标检测稳定的价格区域, 并绘制阻力和支撑线。

CHashArrayStringString CHashArrayStringString

以字符串为键实现行哈希数组的示例。

SMTP 邮件代码库 SMTP 邮件代码库

发送邮件消息的代码库。