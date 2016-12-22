就像周期分隔符, 每个新交易日将在开始处获得垂线。在此线的上方, 您可以读取周内星期开始的文本。线型可以是虚线, 实线 , 点划线 .... 并且宽度也可选择。文本放置于您从 pricemax 选择的像素。

每次您改变图表, 这些线将自行校正, 所以输出保持不变。为每周的第一天选择不同的颜色, 您可以很容易地看到周线分隔符。









希望您喜欢这个工具。

此致, deVries



