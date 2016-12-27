Este Asesor Experto puede trabajar con todos los símbolos y períodos de tiempo y utiliza la intersección de las MA lineales como la señal y las EMA como el Trailing Stop.

Utilice el Probador de Estrategias y complete su Sistema de trading al 100%.

La señal del EA se basa en el cruce de dos MA lineales (МА12 rápida y МА25 lenta).

Ejecución de la transacción: Órdenes limitadas Buy/Sell.

Stop Loss: 95 pips.

Take Profit: 670 pips.

Trailing Stop: MA 92 exponencial.

Tamaño del lote: 1% del margen libre disponible.

La optimización fue realizada en el símbolo: EURAUD en el período de tiempo H8 (las capturas de pantalla se adjuntan); también se puede usar los mismos parámetros para los siguientes símbolos:

USDCHF en H6;

AUDCHF en H6;

EURJPY en H12;

CHFJPY en H12;

GBPAUD en H12;

SILVER en el período diario.

Tamaño del apalancamiento: 1:100

Período del Backtest: enero de 2011 — mayo de 2014

Usando este EA, Usted puede construir un sistema de trading completamente funcional. Primero, es necesarios jugar con los backtest con el fin de encontrar los parámetros óptimos para cada símbolo y período de tiempo.

Yo simplemente recomiendo usar un período de tiempo mayor a H4.

Si necesita más información sobre cómo realizar los backtest, preste atención a los artículos Crear criterios personalizados de optimización de Asesores Expertos y Guía de simulación y optimización de Asesores Expertos en MQL5.