"Sacred Chao simboliza absolutamente todo lo que necesita saber cada uno, para enterarse absolutamente de todo— ¡incluso un poco más! ¡Incluso simboliza todo sobre lo que no merece la pena saber!"

Este indicador muestra lo siguiente:

Aligator (Mandíbulas, Dientes, Labios)

Barras alcistas/bajistas expansivas (la primera Wise Man), que se cierran completamente por encima/debajo del aligator (contra la tendencia).

Super señales alcistas/bajistas (la segunda Wise Man), 3 barras del mismo color en Awesome Oscillator.

Fractales alcistas/bajistas (la tercera Wise Man), que se encuentran por encima/debajo de la línea de los dientes (tendencia).

Líneas de angulación que se extienden desde las intersecciones o los picos del precio del aligator hasta la primera Wise Man.

Para el EA, la angulación como la desviación en puntos por barra se guarda en el búfer pero no se muestra.

Líneas del trailing basadas en los máximos/mínimos de las últimas X barras.

Para las señales y el trailing, aquí se añade el valor ATR.

La primera Version 2.0 publicada contiene todo eso. Ella funciona, aunque no sin algunos errores. Por ejemplo, todo está bien en los gráficos reales, sin embargo «cae» en ArrayOutOfRange en el Probador de Estrategias. Siéntese libre en informar sobre los errores, en el programa van a introducirse precisiones.

Si tiene alguna duda, por favor, primero lea el código, ya que tiene los comentarios muy detallados.

Creo que no tiene muchos errores, pero los usuarios pueden alegar.



