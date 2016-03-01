CodeBaseРазделы
Индикаторы

Разделитель периодов с возможностью выбора различных стилей - индикатор для MetaTrader 5

deVries
Опубликовал:
Tjipke de Vries
Просмотров:
4492
Рейтинг:
(48)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Как и любой разделитель периодов, с началом каждого нового дня индикатор рисует новую вертикальную линию. Выше этой линии находится пометка о том, какой день недели начался. Линии могут быть пунктирными, жирными, разноцветными... Вы можете выбрать их толщину. Текст размещается на выбранном вами расстоянии (в пикселях) от максимума цены предыдущего дня.

Каждый раз, когда вы изменяете график, линии будут корректироваться вслед за ним, и результаты будут сохранены. Выберите отображение первого дня недели в другом цвете, чтобы вы могли также и визуально легко отделять недели одну от другой.



Надеюсь, вам будет полезна эта программа.

С уважением, deVries 


