Разделитель периодов с возможностью выбора различных стилей - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Tjipke de Vries
- Просмотров:
- 4492
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Как и любой разделитель периодов, с началом каждого нового дня индикатор рисует новую вертикальную линию. Выше этой линии находится пометка о том, какой день недели начался. Линии могут быть пунктирными, жирными, разноцветными... Вы можете выбрать их толщину. Текст размещается на выбранном вами расстоянии (в пикселях) от максимума цены предыдущего дня.
Каждый раз, когда вы изменяете график, линии будут корректироваться вслед за ним, и результаты будут сохранены. Выберите отображение первого дня недели в другом цвете, чтобы вы могли также и визуально легко отделять недели одну от другой.
Надеюсь, вам будет полезна эта программа.
С уважением, deVries
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7041
