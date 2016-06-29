CodeBaseKategorien
Indikatoren

DailyLines Vertikale Linien zu Beginn eines neuen Tages mit dem Namen des TAGES über ihnen. Periodentrenner mit Optionen zur Auswahl verschiedener Stile. - Indikator für den MetaTrader 5

deVries | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Tjipke de Vries
Ansichten:
1649
Rating:
(48)
Veröffentlicht:
Wie die Periodentrenner bekommt jeder Tag zu Beginn seine eigene vertikale Linie. Über dieser Linie lesen Sie im Text welcher Wochentag anfängt. Die Linien können gepunktet, durchgehend, strichliert ... sein  und auch die Breite kann ausgewählt werden. Der Text wird in einer von Ihnen ausgewählten Entfernung in Pixel vom Preismaximum platziert.

Jedesmal wenn Sie den Chart verändert, berichtigen sich die Linien selbst, sodass die Ausgabe gleich bleibt. Durch Auswahl des ersten Tages der Woche, zeigt eine andere Farbe auch einfach einen Wochentrenner an.



Ich hoffe, Sie mögen dieses Tool.

Grüße,   deVries 


