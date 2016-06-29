und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DailyLines Vertikale Linien zu Beginn eines neuen Tages mit dem Namen des TAGES über ihnen. Periodentrenner mit Optionen zur Auswahl verschiedener Stile.
Tjipke de Vries
Wie die Periodentrenner bekommt jeder Tag zu Beginn seine eigene vertikale Linie. Über dieser Linie lesen Sie im Text welcher Wochentag anfängt. Die Linien können gepunktet, durchgehend, strichliert ... sein und auch die Breite kann ausgewählt werden. Der Text wird in einer von Ihnen ausgewählten Entfernung in Pixel vom Preismaximum platziert.
Jedesmal wenn Sie den Chart verändert, berichtigen sich die Linien selbst, sodass die Ausgabe gleich bleibt. Durch Auswahl des ersten Tages der Woche, zeigt eine andere Farbe auch einfach einen Wochentrenner an.
Ich hoffe, Sie mögen dieses Tool.
Grüße, deVries
