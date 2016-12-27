Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Dynamic Auto Resistance Support - indicador para MetaTrader 5
Este indicador técnico muestra las zonas continuas de precios y traza las líneas de soporte y resistencia.
Comprueba el movimiento del mercado en cualquier período de tiempo. Si la barra que se comprueba no tiene el tamaño anómalo, el indicador inicia de nuevo la comprobación y busca otras barras que salen fuera de la zona continua de precios.
Si ha sido encontrada la cantidad suficiente de velas, el indicador traza la línea en este nivel. Las líneas continúan hasta que no se identifique otra zona continua de precios.
Parámetros de entrada:
- InpBacklook (5-xxxx) — Número de velas para el escaneo y detección de otras velas en el mismo rango.
- InpAccurency (10.0 - 100.0) — Cantidad necesaria de velas en el rango anterior para corresponder a los requerimientos (%).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7006
