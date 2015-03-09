CodeBaseSecciones
Indicadores

Karpenko - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1223
(35)
karpenko.mq5 (5.65 KB)
Autor real:

MetaQuotes

Este indicador de tendencia está implementado en forma de una nube de color.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 22.04.2014.

Fig. 1. Indicador Karpenko

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11243

