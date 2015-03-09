Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Karpenko - indicador para MetaTrader 5
1223
Autor real:
MetaQuotes
Este indicador de tendencia está implementado en forma de una nube de color.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 22.04.2014.
Fig. 1. Indicador Karpenko
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11243
