有趣的脚本？
让其他人评价
真实作者:
Rosh
由 Constantine Kopyrkin 开发的流行治标。本指标基于 NRatio 振荡器。
更多详情, 参看 作者的网站。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例 1. NRatio 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7029
NRMA
著名的 Constantine Kopyrkin 指标, 产生了大量 NRTR 指标实现。NRMA 移动平均 (线) 和尾随停止 NRTR (圆形点) 在此变种里实现。NonLagMA_v5_HTF
此 NonLagMA_v5 指标在输入参数中有时间帧选项。