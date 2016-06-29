und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NRatio - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Rosh
Der berühmte Indikator von Constantine Kopyrkin. Diese Version basiert auf dem normalisierten NRatio Oszillator.
Für Details besuchen Sie die Seite des Autors.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Abbildung 1. Der NRatio Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7029
Bekanter Indikator von Constantine Kopyrkin der eine große Anzahl von NRTR Indikator Implementierungen generiert hat. NRMA moving average (Linie) und Trailing Stops NRTR (kreisförmige Punkte) werden in dieser Variante implementiert.NonLagMA_v5_HTF
Der NonLagMA_v5 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der NRatio Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.NRMA_HTF
Der NRMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.