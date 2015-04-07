Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NRatio - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1152
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Rosh
O indicador popular por Constantino Kopyrkin. Esta versão é baseada no oscilador NRatio normalizada.
Para mais detalhes, consulte o site do autor.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador NRatio
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7029
Coeficiente de correlação.WPRslow
Um indicador de sinal do semáforo com base no Williams' Percent Range Oscillator O indicador identifica tendências lentas.
Indicador bem conhecido de Constantino Kopyrkin que gerou um grande número de implementação do indicador NRTR. NRMA média móvel (linha) e trailing stop NRTR (pontos em forma circular) são implementadas nesta variante.Chaikin_Volatility
Indicador de volatilidade de Chaikin.