Реальный автор:

Rosh

Известный индикатор от Константина Копыркина. В данном варианте реализован нормированный осциллятор NRatio.

Подробности смотрите на авторском сайте.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор NRatio