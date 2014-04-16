Ставь лайки и следи за новостями
NRatio - индикатор для MetaTrader 5
- 2550
Реальный автор:
Rosh
Известный индикатор от Константина Копыркина. В данном варианте реализован нормированный осциллятор NRatio.
Подробности смотрите на авторском сайте.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор NRatio
