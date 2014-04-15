CodeBaseРазделы
Индикаторы

Corr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Nike

Коэффициент корреляции.

Первоисточник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_корреляции.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 03.10.2006.

Рис.1. Индикатор Corr

