Реальный автор:

Nike

Коэффициент корреляции.

Первоисточник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_корреляции.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 03.10.2006.

Рис.1. Индикатор Corr