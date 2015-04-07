Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Corr - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1284
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Nike
Coeficiente de correlação.
Fonte original: https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_ratio.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 03 de outubro de 2006.
Fig.1. Indicador Corr
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7020
Um indicador de sinal do semáforo com base no Williams' Percent Range Oscillator O indicador identifica tendências lentas.CronexCCI_HTF
O indicador CronexCCI com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.
O indicador popular por Constantino Kopyrkin. Esta versão é baseada no oscilador NRatio normalizada.NRMA
Indicador bem conhecido de Constantino Kopyrkin que gerou um grande número de implementação do indicador NRTR. NRMA média móvel (linha) e trailing stop NRTR (pontos em forma circular) são implementadas nesta variante.