CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Corr - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1284
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Nike

Coeficiente de correlação.

Fonte original: https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_ratio.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 03 de outubro de 2006.

Fig.1. Indicador Corr

Fig.1. Indicador Corr

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7020

WPRslow WPRslow

Um indicador de sinal do semáforo com base no Williams' Percent Range Oscillator O indicador identifica tendências lentas.

CronexCCI_HTF CronexCCI_HTF

O indicador CronexCCI com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

NRatio NRatio

O indicador popular por Constantino Kopyrkin. Esta versão é baseada no oscilador NRatio normalizada.

NRMA NRMA

Indicador bem conhecido de Constantino Kopyrkin que gerou um grande número de implementação do indicador NRTR. NRMA média móvel (linha) e trailing stop NRTR (pontos em forma circular) são implementadas nesta variante.