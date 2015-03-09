CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

WPRfast - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
876
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
wprfast.mq5 (6.44 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

OlegVS

Este indicador de señal semafórico se basa en el oscilador Williams' Percent Range. El indicador identifica las tendencias rápidas.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 12.10.2006.

Fig. 1. Indicador WPRfast

Fig. 1. Indicador WPRfast

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7017

MultiAMkAx7Signal MultiAMkAx7Signal

El indicador MultiAMkASignal muestra la información sobre las tendencias actuales usando los valores de siete indicadores iAMkA de diferentes marcos temporales.

CronexCCI_HTF CronexCCI_HTF

El indicador CronexCCI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

WPRslow WPRslow

Este indicador de señal semafórico se basa en el oscilador Williams' Percent Range. Este indicador identifica las tendencias lentas.

Corr Corr

Coeficiente de correlación.