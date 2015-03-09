Mira cómo descargar robots gratis
WPRfast - indicador para MetaTrader 5
Este indicador de señal semafórico se basa en el oscilador Williams' Percent Range. El indicador identifica las tendencias rápidas.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 12.10.2006.
Fig. 1. Indicador WPRfast
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7017
