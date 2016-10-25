無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Corr - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Nike
相関関係比率
オリジナルソース：https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_ratio.
この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2006年10月3日に公開されました。
図1 Corr指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7020
