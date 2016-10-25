コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Corr - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
936
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
corr.mq5 (5.28 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Nike

相関関係比率

オリジナルソース：https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_ratio.

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2006年10月3日に公開されました。

図1　Corr指標

図1　Corr指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7020

ボリンジャーパーセントB ボリンジャーパーセントB

これは MetaTrader 5 のためのボリンジャーバンド%b指標です。

WPRslow WPRslow

ウィリアムズパーセントレンジに基づいたセマフォシグナル指標。この指標は低速トレンドを識別します。

NonLagMA_v5 NonLagMA_v5

これは、減衰正弦波が線形加重平均（LWMA）の式における係数の比率を定義することによって位相差の効果が軽減された移動です。

NonLagMA_v5_HTF NonLagMA_v5_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNonLagMA_v5指標