Corr - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Nike
Korrelationsverhältnis.
Originalquelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_ratio.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 3. Oktober 2006 veröffentlicht.
Abb.1. Corr Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7020
