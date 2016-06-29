CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Corr - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
817
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
corr.mq5 (5.28 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

Nike

Korrelationsverhältnis.

Originalquelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_ratio.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 3. Oktober 2006 veröffentlicht.

Abb.1. Corr Indikator

Abb.1. Corr Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7020

Bollinger Percent B Bollinger Percent B

Dies ist der Bollinger Bands %b Indikator für MetaTrader 5.

WPRslow WPRslow

Ein Signalindikator auf Basis von Williams' Percent Range Oszillator. Der Indikator identifiziert langsame Trends.

NonLagMA_v5 NonLagMA_v5

Dies ist ein gleitender Durchschnitt bei dem der Effekt der Verzögerung durch ein gedämpftes Cosinusoid vermindert wird welches die Verhältnisse der Koeffizienten in der Gleichung des linear gewichteten Durschnitts (LWMA) definiert.

NonLagMA_v5_HTF NonLagMA_v5_HTF

Der NonLagMA_v5 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.