Ein Signalindikator auf Basis von Williams' Percent Range Oszillator. Der Indikator identifiziert langsame Trends.

Dies ist der Bollinger Bands %b Indikator für MetaTrader 5.

Dies ist ein gleitender Durchschnitt bei dem der Effekt der Verzögerung durch ein gedämpftes Cosinusoid vermindert wird welches die Verhältnisse der Koeffizienten in der Gleichung des linear gewichteten Durschnitts (LWMA) definiert.

Der NonLagMA_v5 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.