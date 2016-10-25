無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WPRslow - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
OlegVS
A semaphore signal指標 on the basis of Williams' Percent Range Oscillator. この指標は低速トレンドを識別します。
この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2006年10月12日に公開されました。
図1 WPRslow指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7018
