WPRslow - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров: 2440
2440
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

OlegVS

Семафорный сигнальный индикатор на основе осциллятора Williams' Percent Range. Индикатор определяет медленные тренды.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 12.10.2006.

Рис.1. Индикатор WPRslow

CronexCCI_HTF CronexCCI_HTF

Индикатор CronexCCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

WPRfast WPRfast

Семафорный сигнальный индикатор на основе осциллятора Williams' Percent Range. Индикатор определяет быстрые тренды.

Corr Corr

Коэффициент корреляции.

NRatio NRatio

Известный индикатор от Константина Копыркина. В данном варианте реализован нормированный осциллятор NRatio.