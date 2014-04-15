Смотри, как бесплатно скачать роботов
WPRslow - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
OlegVS
Семафорный сигнальный индикатор на основе осциллятора Williams' Percent Range. Индикатор определяет медленные тренды.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 12.10.2006.
Рис.1. Индикатор WPRslow
CronexCCI_HTF
Индикатор CronexCCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.WPRfast
Семафорный сигнальный индикатор на основе осциллятора Williams' Percent Range. Индикатор определяет быстрые тренды.