Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WPRslow - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1127
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
OlegVS
Um sinal indicador de semáforo na base do Oscilador Faixa Percentual de Williams '. O indicador identifica tendências lentas.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código no dia 12 de Outubro, 2006.
Fig.1. Indicador WPRslow
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7018
CronexCCI_HTF
O indicador CronexCCI com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.WPRfast
Um indicador de sinal do semáforo com base no Williams' Percent Range Oscillator O indicador identifica tendências rápidas.