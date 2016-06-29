Mira cómo descargar robots gratis
WPRslow - indicador para MetaTrader 4
WPRslow es un indicador basado en el oscilador de Larry Williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range). Muestra el tono del mercado a largo plazo. Si hay guiones rojos dibujados en el histograma, prevalece el humor de oso. Si son azules, es el humor del toro.
El indicador de WPRslow se utiliza junto con el indicador WPRfast. Se recomienda abrir una posición corta cuando los guiones son de color rojo en ambos histogramas y abrir en lasrgo cuando son azules en ambos.
