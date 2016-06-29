Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
WPRslow - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
OlegVS
Ein Signalindikator auf Basis von Williams' Percent Range Oszillator. Der Indikator identifiziert langsame Trends.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 12. Oktober 2006 veröffentlicht.
Abb.1. WPRslow Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7018
