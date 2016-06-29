CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

WPRslow - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
wprslow.mq5 (6.43 KB) ansehen
Echter Autor:

OlegVS

Ein Signalindikator auf Basis von Williams' Percent Range Oszillator. Der Indikator identifiziert langsame Trends.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 12. Oktober 2006 veröffentlicht.

Abb.1. WPRslow Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7018

