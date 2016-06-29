Echter Autor:

OlegVS

Ein Signalindikator auf Basis von Williams' Percent Range Oszillator. Der Indikator identifiziert langsame Trends.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 12. Oktober 2006 veröffentlicht.

Abb.1. WPRslow Indikator

