MultiAMkAx7Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
861
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
amka.mq5 (9.94 KB) ver
multiamkax7signal.mq5 (22.97 KB) ver
El indicador MultiAMkASignal muestra la información sobre las tendencias actuales usando los valores de siete indicadores iAMkA de diferentes marcos temporales.

A cada indicador HighsLowsSignal le corresponde una de siete líneas del indicador.

Fig. 1. Indicador MultiAMkAx7Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7016

CronexCCI_HTF CronexCCI_HTF

El indicador CronexCCI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

CronexCCI CronexCCI

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico CCI. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.

WPRfast WPRfast

Este indicador de señal semafórico se basa en el oscilador Williams' Percent Range. El indicador identifica las tendencias rápidas.

WPRslow WPRslow

Este indicador de señal semafórico se basa en el oscilador Williams' Percent Range. Este indicador identifica las tendencias lentas.