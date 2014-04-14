CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiAMkAx7Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2321
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiAMkASignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов iAMkA с разных таймфреймов.

Каждому индикатору HighsLowsSignal соответствует одна из семи линий индикатора.

Рис.1. Индикатор MultiAMkAx7Signal

Рис.1. Индикатор MultiAMkAx7Signal

SilverTrend_CrazyChart_HTF SilverTrend_CrazyChart_HTF

Индикатор SilverTrend_CrazyChart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SilverTrend_CrazyChart SilverTrend_CrazyChart

Индикатор SilverTrend_CrazyChart является сигнальной системой, аналогичной индикаторам ASCTrend.

WPRfast WPRfast

Семафорный сигнальный индикатор на основе осциллятора Williams' Percent Range. Индикатор определяет быстрые тренды.

CronexCCI_HTF CronexCCI_HTF

Индикатор CronexCCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.