MultiAMkAx7Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2321
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiAMkASignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов iAMkA с разных таймфреймов.
Каждому индикатору HighsLowsSignal соответствует одна из семи линий индикатора.
Рис.1. Индикатор MultiAMkAx7Signal
SilverTrend_CrazyChart_HTF
Индикатор SilverTrend_CrazyChart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.SilverTrend_CrazyChart
Индикатор SilverTrend_CrazyChart является сигнальной системой, аналогичной индикаторам ASCTrend.
WPRfast
Семафорный сигнальный индикатор на основе осциллятора Williams' Percent Range. Индикатор определяет быстрые тренды.CronexCCI_HTF
Индикатор CronexCCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.