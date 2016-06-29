CodeBaseKategorien
MultiAMkAx7Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Der MultiAMkASignal Indikator zeigt Informationen zum aktiven Trend unter Verwendung der Werte von sieben iAMkA Indikatoren verschiedener TimeFrames.

Je einer der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem HighsLowsSignal Indikator.

Abb.1. MultiAMkAx7Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7016

CronexCCI_HTF CronexCCI_HTF

Der CronexCCI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

CronexCCI CronexCCI

MACD Indikator, wobei die Preisreihe durch eine Reihe von Werten des CCI-Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.

WPRfast WPRfast

Ein Signalindikator auf Basis von Williams' Percent Range Oszillator. Der Indikator identifiziert schnelle Trends.

WPRslow WPRslow

Ein Signalindikator auf Basis von Williams' Percent Range Oszillator. Der Indikator identifiziert langsame Trends.