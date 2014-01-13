CodeBaseSecciones
AMkA - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Perry Kaufman

Media movil adaptativa de Perry Kaufman con puntos (señal) indicativos dispuestos basados en la desviación media cuadrática estándar.

La interpretación de los puntos de señal es la siguiente. En el caso de que el mercado se aplane, el indicador de AMA se coloca horizontalmente y puntos de señal están ausentes. En caso de que haya una tendencia direccional superior a una desviación media cuadrática, aparecerá un punto con un color apropiado. Ese punto es una señal para la entrada o salida al mercado.

La siguiente ecuación se utiliza como un punto de señal de los criterios de posicionamiento:

AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK

donde:

  • AMA-AMA0 - АМА última expansión;
  • StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - extensiones del indicador, desviación estándar por un período;
  • dK - parámetro externo.

Promedio Móvil Adaptable de Perry Kaufman

