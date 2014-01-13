Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AMkA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3250
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Perry Kaufman
Media movil adaptativa de Perry Kaufman con puntos (señal) indicativos dispuestos basados en la desviación media cuadrática estándar.
La interpretación de los puntos de señal es la siguiente. En el caso de que el mercado se aplane, el indicador de AMA se coloca horizontalmente y puntos de señal están ausentes. En caso de que haya una tendencia direccional superior a una desviación media cuadrática, aparecerá un punto con un color apropiado. Ese punto es una señal para la entrada o salida al mercado.
La siguiente ecuación se utiliza como un punto de señal de los criterios de posicionamiento:
AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK
donde:
- AMA-AMA0 - АМА última expansión;
- StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - extensiones del indicador, desviación estándar por un período;
- dK - parámetro externo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/387
Librería de funciones matemáticas ALGLIB (v. 3.19) transportado a MQL5.Ejemplo de uso del IndicatorParameters()
Este Asesor Experto ilustra el uso de la función IndicatorParameters() para obtener la información sobre el número de parámetros de entrada, su tipo y los valores.
El indicador Aroon creado por Tushar Chande indica si una tendencia a largo plazo esta llegando a su fin o simplemente está haciendo una pausa un poco antes de un nuevo movimiento.Oscilador Aroon
El oscilador Aroon predice los cambios en el precio de la tendencia en condiciones del mercado plano.