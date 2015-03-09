CodeBaseSecciones
Indicadores

CronexCCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Cronex

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico CCI. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador CronexCCI

i-SpectrAnalysis_CCI i-SpectrAnalysis_CCI

Este indicador ejemplifica el suavizado de la serie temporal del indicador CCI mediante la filtración de las armónicas del orden superior.

SilverTrend_CrazyChart SilverTrend_CrazyChart

El indicador SilverTrend_CrazyChart es un sistema de señal similar a los indicadores ASCTrend.

CronexCCI_HTF CronexCCI_HTF

El indicador CronexCCI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

MultiAMkAx7Signal MultiAMkAx7Signal

El indicador MultiAMkASignal muestra la información sobre las tendencias actuales usando los valores de siete indicadores iAMkA de diferentes marcos temporales.