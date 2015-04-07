Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MultiAMkAx7Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1105
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador MultiAMkASignal mostra informações sobre as tendências ativas usando os valores de sete indicadores iAMkA de diferentes períodos.
Um dos sete linhas indicadoras corresponde a cada indicador HighsLowsSignal.
Fig.1. Indicador MultiAMkAx7Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7016
