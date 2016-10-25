コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MultiAMkAx7Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
756
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MultiAMkASignal指標は異なる時間枠での7つの iAMkA 指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

7つのインディケータラインはそれぞれiAMkAl指標に対応します。

図1　MultiAMkAx7Signal指標

図1　MultiAMkAx7Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7016

ang_AZad_C_HTF ang_AZad_C_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つang_AZad_C指標

動的自動支持抵抗 動的自動支持抵抗

このテクニカル指標は、一定の価格帯を検出して支持/抵抗線を描画します。

WPRfast WPRfast

ウィリアムズパーセントレンジに基づいたセマフォシグナル指標。この指標は高速のトレンドを識別します。

WPRslow WPRslow

ウィリアムズパーセントレンジに基づいたセマフォシグナル指標。この指標は低速トレンドを識別します。