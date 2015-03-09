CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CronexCCI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
793
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
cronexcci.mq5 (7.18 KB) ver
cronexcci_htf.mq5 (10.72 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador CronexCCI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado CronexCCI.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador CronexCCI_HTF

Fig. 1. Indicador CronexCCI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7014

CronexCCI CronexCCI

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico CCI. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.

i-SpectrAnalysis_CCI i-SpectrAnalysis_CCI

Este indicador ejemplifica el suavizado de la serie temporal del indicador CCI mediante la filtración de las armónicas del orden superior.

MultiAMkAx7Signal MultiAMkAx7Signal

El indicador MultiAMkASignal muestra la información sobre las tendencias actuales usando los valores de siete indicadores iAMkA de diferentes marcos temporales.

WPRfast WPRfast

Este indicador de señal semafórico se basa en el oscilador Williams' Percent Range. El indicador identifica las tendencias rápidas.