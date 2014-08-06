Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ang_AZad_C - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
ANG3110@latchess.com
El oscilador no normalizado ang_AZad_C ayuda a determinar la tendencia dominante dentro de la tendencia. Sus valores superiores a cero pueden ser interpretados como una tendencia creciente, y los valores inferiores a cero dan constancia de que la tendencia está cayendo.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 17.11.2006.
Figura 1. Indicador ang_AZad_C
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7004
