Autor real:

ANG3110@latchess.com

El oscilador no normalizado ang_AZad_C ayuda a determinar la tendencia dominante dentro de la tendencia. Sus valores superiores a cero pueden ser interpretados como una tendencia creciente, y los valores inferiores a cero dan constancia de que la tendencia está cayendo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 17.11.2006.

Figura 1. Indicador ang_AZad_C