ang_AZad_C - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

ANG3110@latchess.com

El oscilador no normalizado ang_AZad_C ayuda a determinar la tendencia dominante dentro de la tendencia. Sus valores superiores a cero pueden ser interpretados como una tendencia creciente, y los valores inferiores a cero dan constancia de que la tendencia está cayendo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 17.11.2006.

Figura 1. Indicador ang_AZad_C

BackgroundСandle_AMkA_HTF BackgroundСandle_AMkA_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con los colores de los puntos del indicador AMkA.

AMkA_Signal AMkA_Signal

El indicador AMkA_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador AMkA con un marco temporal fijado.

DS_Stochastic DS_Stochastic

El indicador DS_Stochastic es el Stochastic Oscillator original, pero con el uso de la suavización EMA.

NRatio_HTF NRatio_HTF

Indicador NRatio con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.