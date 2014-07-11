请观看如何免费下载自动交易
非标准化的振荡器 ang_AZad_C 有助于确定的主导趋势。它的数值在零轴之上可以解释为上涨趋势, 数值在零轴之下则为下跌趋势。
此原版 ang_AZad_C 首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 17.11.2006。
图例 1. 该 ang_AZad_C 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7004
