真实作者:

ANG3110@latchess.com

非标准化的振荡器 ang_AZad_C 有助于确定的主导趋势。它的数值在零轴之上可以解释为上涨趋势, 数值在零轴之下则为下跌趋势。

此原版 ang_AZad_C 首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 17.11.2006。

图例 1. 该 ang_AZad_C 指标