ang_AZad_C - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1374
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

ANG3110@latchess.com

O oscilador ang_AZad_C não normalizado ajuda a identificar a tendência dominante. Seus valores acima de zero podem ser interpretados como uma tendência de alta, valores abaixo de zero indicam uma tendência de baixa.

O ang_AZad_C original foi desenvolvido em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.11.2006.

Figura 1. O indicador ang_AZad_C

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7004

