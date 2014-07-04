Participe de nossa página de fãs
ang_AZad_C - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
ANG3110@latchess.com
O oscilador ang_AZad_C não normalizado ajuda a identificar a tendência dominante. Seus valores acima de zero podem ser interpretados como uma tendência de alta, valores abaixo de zero indicam uma tendência de baixa.
O ang_AZad_C original foi desenvolvido em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.11.2006.
Figura 1. O indicador ang_AZad_C
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7004
