Autor real:

ANG3110@latchess.com

O oscilador ang_AZad_C não normalizado ajuda a identificar a tendência dominante. Seus valores acima de zero podem ser interpretados como uma tendência de alta, valores abaixo de zero indicam uma tendência de baixa.

O ang_AZad_C original foi desenvolvido em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.11.2006.

Figura 1. O indicador ang_AZad_C