DS_Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

MetaQuotes

El indicador DS_Stochastic es el Stochastic Oscillator original, pero con el uso de la suavización EMA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 27.10.2006.

Figura 1. Indicador DS_Stochastic

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7008

ang_AZad_C ang_AZad_C

El oscilador no normalizado ang_AZad_C ayuda a determinar la tendencia dominante dentro de la tendencia.

BackgroundСandle_AMkA_HTF BackgroundСandle_AMkA_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con los colores de los puntos del indicador AMkA.

NRatio_HTF NRatio_HTF

Indicador NRatio con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

wlxFractals wlxFractals

El indicador wlxFractals permite representar las fractales de Bill Williams, determinando la cantidad de barras con valor a la izquierda y la derecha.