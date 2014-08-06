Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DS_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1001
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
MetaQuotes
El indicador DS_Stochastic es el Stochastic Oscillator original, pero con el uso de la suavización EMA.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 27.10.2006.
Figura 1. Indicador DS_Stochastic
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7008
El oscilador no normalizado ang_AZad_C ayuda a determinar la tendencia dominante dentro de la tendencia.BackgroundСandle_AMkA_HTF
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con los colores de los puntos del indicador AMkA.
Indicador NRatio con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.wlxFractals
El indicador wlxFractals permite representar las fractales de Bill Williams, determinando la cantidad de barras con valor a la izquierda y la derecha.