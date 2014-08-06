Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AMkA_Signal - indicador para MetaTrader 5
- 1043
El indicador AMkA_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador AMkA con un marco temporal fijado.
El indicador muestra las señales de los puntos de colores del indicador de origen AMkA. Los puntos de colores en la línea aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador AMkA.mq5.
Indicador SpearmanRankCorrelation con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.RWI_HTF
Indicador RWI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con los colores de los puntos del indicador AMkA.ang_AZad_C
El oscilador no normalizado ang_AZad_C ayuda a determinar la tendencia dominante dentro de la tendencia.