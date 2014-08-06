El indicador AMkA_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador AMkA con un marco temporal fijado.

El indicador muestra las señales de los puntos de colores del indicador de origen AMkA. Los puntos de colores en la línea aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador AMkA.mq5.

Figura 1. Indicador AMkA_Signal