記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ang_AZad_C - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 893
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
ANG3110@latchess.com
正規化されていないang_AZad_Cオシレータは支配的な動向を識別するのに役立ちます。ゼロよりも大きい値は上昇動向、低い値は下降動向との解釈が可能です。
元のang_AZad_CはMQL4で開発され2006年11月17日にコードベースで公開されました。
図1 ang_AZad_C指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7004
i-SpectrAnalysis_MFI
この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によってMFI 指標の価格時系列の平滑化を例示します。i-SpectrAnalysis_RSI
この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によってRSI指標の価格時系列の平滑化を例示します。
CandleColorCounter
この指標はBar_Periodバーでの強気/弱気ローソク足を数えて割合を計算します。動的自動支持抵抗
このテクニカル指標は、一定の価格帯を検出して支持/抵抗線を描画します。