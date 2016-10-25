コードベースセクション
ang_AZad_C - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

ANG3110@latchess.com

正規化されていないang_AZad_Cオシレータは支配的な動向を識別するのに役立ちます。ゼロよりも大きい値は上昇動向、低い値は下降動向との解釈が可能です。

元のang_AZad_CはMQL4で開発され2006年11月17日にコードベースで公開されました。

図1　ang_AZad_C指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7004

