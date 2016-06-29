CodeBaseKategorien
ang_AZad_C - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

ANG3110@latchess.com

Der nicht-normalisierte Oszillator ang_AZad_C hilft, den dominanten Trend zu identifizieren. Werte über Null können als steigender Trend interpretiert werden, Werte unter Null zeigen einen fallenden Trend an.

Der originale ang_AZad_C wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 17.11.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der ang_AZad_C Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7004

