Echter Autor:

ANG3110@latchess.com

Der nicht-normalisierte Oszillator ang_AZad_C hilft, den dominanten Trend zu identifizieren. Werte über Null können als steigender Trend interpretiert werden, Werte unter Null zeigen einen fallenden Trend an.

Der originale ang_AZad_C wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 17.11.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der ang_AZad_C Indikator