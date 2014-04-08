CodeBaseРазделы
Индикаторы

ang_AZad_C - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2372
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

ANG3110@latchess.com

Ненормированный осциллятор ang_AZad_C помогает определить доминирующую тенденцию тренда. Его значения выше нуля можно интерпретировать как растущий тренд, значения ниже нуля свидетельствуют о падающем тренде.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 17.11.2006.

Рис.1. Индикатор ang_AZad_C

BackgroundСandle_AMkA_HTF BackgroundСandle_AMkA_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами точек индикатора AMkA.

AMkA_Signal AMkA_Signal

Индикатор AMkA_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора AMkA с фиксированным таймфреймом.

DS_Stochastic DS_Stochastic

Индикатор DS_Stochastic представляет собой оригинальный Stochastic Oscillator, в котором применено EMA-сглаживание.

ang_AZad_C_HTF ang_AZad_C_HTF

Индикатор ang_AZad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.