Реальный автор:

ANG3110@latchess.com

Ненормированный осциллятор ang_AZad_C помогает определить доминирующую тенденцию тренда. Его значения выше нуля можно интерпретировать как растущий тренд, значения ниже нуля свидетельствуют о падающем тренде.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 17.11.2006.

Рис.1. Индикатор ang_AZad_C