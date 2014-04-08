Ставь лайки и следи за новостями
ang_AZad_C - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
ANG3110@latchess.com
Ненормированный осциллятор ang_AZad_C помогает определить доминирующую тенденцию тренда. Его значения выше нуля можно интерпретировать как растущий тренд, значения ниже нуля свидетельствуют о падающем тренде.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 17.11.2006.
Рис.1. Индикатор ang_AZad_C
