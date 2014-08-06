Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundСandle_AMkA_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de los puntos del indicador AMkA, cuando dichos puntos aparecen.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por el color del punto del indicador de origen, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o rojo, y la sombra adquirirá color verde claro o rosa, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador AMkA.mq5.
Figura 1. Indicador BackgroundСandle_AMkA_HTF
