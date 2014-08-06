CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BackgroundСandle_AMkA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
933
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
amka.mq5 (9.82 KB) ver
backgroundcandle_amka.mq5 (17.06 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de los puntos del indicador AMkA, cuando dichos puntos aparecen.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por el color del punto del indicador de origen, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o rojo, y la sombra adquirirá color verde claro o rosa, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador AMkA.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundСandle_AMkA_HTF

Figura 1. Indicador BackgroundСandle_AMkA_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/6999

AMkA_Signal AMkA_Signal

El indicador AMkA_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador AMkA con un marco temporal fijado.

SpearmanRankCorrelation_HTF SpearmanRankCorrelation_HTF

Indicador SpearmanRankCorrelation con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ang_AZad_C ang_AZad_C

El oscilador no normalizado ang_AZad_C ayuda a determinar la tendencia dominante dentro de la tendencia.

DS_Stochastic DS_Stochastic

El indicador DS_Stochastic es el Stochastic Oscillator original, pero con el uso de la suavización EMA.