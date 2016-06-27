und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ExMass - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 656
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber:
Alex Sidd (Executer)
Der ExMass Indikator hilft bei der Bestimmung von Marktfluktuationen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 22.16.2006 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der ExMass Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6988
Der TrendMagic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des TrendMagic Indikators mit einem fixen TimeFrame.ExVol_HTF
Der ExVol Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der ExMass Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Random Walk Index
Der Random Walk Index Indikator wird verwendet, wenn es notwendig ist zu bestimmen, ob sich das Marktinstrument in einem entwickelnden Trend befindet oder zufällige Bewegungen ausführt.