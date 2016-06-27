CodeBaseKategorien
ExMass - Indikator für den MetaTrader 5

Der ExMass Indikator hilft bei der Bestimmung von Marktfluktuationen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 22.16.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der ExMass Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6988

