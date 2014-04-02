Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ExMass - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Alex Sidd (Executer)
Индикатор ExMass позволяет оценить колебания рынка.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 22.12.2006.
Рис.1. Индикатор ExMass
TrendMagic
Оптимизированная версия индикатора TrendMagic.ASI_HTF
Индикатор ASI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Random Walk Index
Индикатор Random Walk Index используется в ситуациях, когда необходимо определить, развивает ли рыночный инструмент тренд или совершает случайные движения.WPR_2HTF
Цветное облако, образованное двумя осцилляторами WPR с разных таймфреймов.