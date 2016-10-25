コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ExMass - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Alex Sidd（エグゼキュータ）

ExMass指標は、市場の変動を評価するのに役立ちます。

この指標は初めにMQL4で実装され2006年12月22日にコードベースで公開されました。

図1　ExMass指標

図1　ExMass指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6988

