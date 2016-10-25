無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ExMass - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 799
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Alex Sidd（エグゼキュータ）
ExMass指標は、市場の変動を評価するのに役立ちます。
この指標は初めにMQL4で実装され2006年12月22日にコードベースで公開されました。
図1 ExMass指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6988
TrendMagic_Signal
TrendMagic_Signal指標は、固定された時間枠でのTrendMagic指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。ExVol_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つExVol指標
ExMass_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つExMass指標ランダムウォーク指数
ランダムウォーク指数指標は、市場の製品がトレンドを発展しているのかランダムに動いているのかを判定することが必要な状況で使用されます。