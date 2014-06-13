CodeBaseSecciones
Indicadores

Random Walk Index - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1544
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
rwi.mq5 (16.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Ramdass

El indicador Random Walk Index se usa en las situaciones en las que es necesario determinar si el instrumento desarrolla la tendencia o, por el contrario, está llevando a cabo movimientos casuales.

El indicador intenta realizar la tarea descrita determinando el diapasón comercial del instrumento de mercado. El siguiente paso consiste en calcular una serie de índices RWI para el máximo del periodo comprobado Se usa como índice actual aquel que registra un mayor movimiento de índice con respecto a RW El mercado desarrolla una tendencia ascendente si el RWI de los máximos >1, al tiempo que la tendencia descendente tiene lugar con un RWI de los mínimos >1.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 21.12.2006.

Figura 1. Indicador RWI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/6990

