ExMass - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор ExMass позволяет оценить колебания рынка. Если значение индикатора меньше 30, то рынок как правило флэтовый.

При торговле на трендовом рынке можно использовать для 4H графика сигнал подъема индикатора выше отметки 30, как подтверждение начала восходящего или нисходящего тренда.

